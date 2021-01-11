За последние сутки в Нижегородской области было выявлено 474 новых случая заражения коронавирусом. При этом в 25 районах области новых случаев не было выявлено вовсе. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.- В настоящий момент общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 74 913 человек, - говорится в сообщении. – Из них 32 476 человек проживают на территории самого Нижнего Новгорода, а 42 437 человек – распределены по районам Нижегородской области. Наибольшее число зараженных выявлено в Дзержинске (6 042 человека), на Бору (4 106 человек), в Павловском районе (2 309 человек).Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на четвертом месте в стране по количеству заболевших. Лидерами этого печального антирейтинга остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.