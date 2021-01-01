По данным на 01:00 1 января 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 501 новый случай заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 69 815 человек.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 420 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 62 165 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 646 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще четырнадцать нижегородцев.Примечательно, что в 16 районах области заражений за сутки не выявили вовсе.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (7 434 человека) и Ленинский (4 877 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (2 304 человека).- На данный момент примерно 4 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 4,3 тысяч человек находятся в больницах. В обсерваторах содержатся 19 человек.Напомним, накануне глава региона Глеб Никитин сообщил, что после новогодних праздников нижегородские школьники выйдут с дистанционного обучения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!