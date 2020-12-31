По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 69 815 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 30 051 зараженный, а остальные 39 764 человека – распределены по районам и городским округам региона.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 790 человек) и на Бору (3 791 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 250 человек, и 2 035 жителей Балахнинского района.Данные по районам Нижнего Новгорода:Автозаводский – 7 434Ленинский – 4 877Советский – 4 061Канавинский – 3 270Сормовский – 3 001Московский – 2 785Нижегородский – 2 319Приокский – 2 304К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!