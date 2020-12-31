По данным на 31 декабря 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 501 новый случай заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 69 815 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 420 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 62 165 жителей Нижегородской области.- На данный момент примерно 4 тысяч человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Еще около 4,3 тысяч человек находятся в больницах. В обсерваторах содержатся 19 человек.Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали свыше 1,9 миллиона человек. Средний показатель тестирования составил 322,1 теста на 100 тысяч населения.В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 765 коек для больных коронавирусом. В частности, более 4,2 тысячи обеспечены кислородом, а 873 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, около 25% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!