"От складов идет едкий дым": В пригороде Дзержинска горит склад с полиэтиленовой пленкой

Сегодня, 31 июля, в пригородном поселке Бабушкино (Дзержинск) около часа дня начался пожар. По информации пресс-службы администрации Дзержинска, загорелись склады с полиэтиленовой пленкой. Площадь пожара – 400 квадратных метров, на месте происшествия работают службы быстрого реагирования. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По словам очевидцев, дым от пожара едкий и имеет неприятный запах, "как будто горит помойка". Задымление и запах наблюдаются в районе железнодорожного и автовокзалов, Центрального парка. Столбы черного дыма видны в разных районах города, в том числе – отдаленных от места возгорания.

К счастью, во время пожара никто не пострадал.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее сообщалось, что стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее. Пожар произошел 25 июня 2020 года. По информации пресс-службы Главного Управления МЧС Нижегородской области, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования

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