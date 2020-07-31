«Закройте окна и не выходите из дома»: Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара в Дзержинске

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора после начала пожара на складе полиэтилена организовали лабораторные исследования воздуха в районе жилых домов Дзержинска Нижегородской области. Напомним, пожар в пригородном поселке Бабушкино вспыхнул около часа дня 31 июля. Первыми о происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.

- Оттуда идет едкий дым и неприятный запах, - жалуются жители города в социальных сетях. – Такое чувство, что горит помойка.

Вскоре информацию о пожаре подтвердили и официальные органы. Как оказалось, там загорелись склады с полиэтиленовой пленкой. Общая площадь пожара составляет около 400 квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Тем временем на место происшествия уже прибыли специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

До получения результатов исследования жителям города рекомендуют оставаться в своих домах.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Нами были незамедлительно организованы лабораторные исследования воздуха в зоне жилой застройки Дзержинска, - сообщили «Комсомолке» в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. – В связи с этим мы рекомендуем жителям Дзержинска воздержаться от выхода на улицу и оставаться дома. Сейчас стоит закрыть и не открывать окна. О результатах исследования мы сообщим дополнительно.

Напомним, город нефтехимиков Дзержинск регулярно оказывается в хронике происшествий. В 2019 году там произошел крупный взрыв на одном из оборонных предприятий. Годом ранее взрыв прогремел еще на одном заводе.

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