Стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее

29 Июль 2020 2020-07-29T20:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

ГУ МЧС Нижегородской области огласило возможную причину пожара в здании Литературного музея имени Горького на улице Минина в центре приволжской столицы. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар в Литературном музее произошел около пяти часов вечера 25 июня. Музей в это время находился на реставрации – подрядчик должен был отремонтировать цокольный этаж, отреставрировать фасады, лепнину и элементы декора, заменить полы и провести небольшую перепланировку. К счастью, большая часть ценностей как раз была вывезена из музея, поэтому не пострадала во время возгорания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU