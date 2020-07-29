Стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее
ГУ МЧС Нижегородской области огласило возможную причину пожара в здании Литературного музея имени Горького на улице Минина в центре приволжской столицы. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ведомства.
Напомним, пожар в Литературном музее произошел около пяти часов вечера 25 июня. Музей в это время находился на реставрации – подрядчик должен был отремонтировать цокольный этаж, отреставрировать фасады, лепнину и элементы декора, заменить полы и провести небольшую перепланировку. К счастью, большая часть ценностей как раз была вывезена из музея, поэтому не пострадала во время возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU