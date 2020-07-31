«Горит больше 1,5 тысяч квадратов»: Опубликовано видео с места пожара на складе полиэтилена в Дзержинске

Главной новостью сегодняшнего дня остается пожар на складе полиэтиленовой продукции в поселке Бабушкино под Дзержинском. Напомним, огонь на складе вспыхнул около часа дня 31 июля.

- В настоящее время пожар на склад локализован на площади 1500 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Некоторое время назад произошло обрушение кровли на площади 1000 квадратных метров. Для тушения пожара в 15:37 со станции Горький - Сортировочный выдвинулся пожарный поезд.

Тем временем в Дзержинске уже начали работать специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они взяли пробы воздуха и начали лабораторные исследования.

Столб дыма видно из разных частей Дзержинска.Фото: СОЦСЕТИ

- До получения результатов исследования мы рекомендуем жителям города оставаться в своих домах, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Сейчас стоит закрыть и не открывать окна. О результатах исследования мы сообщим дополнительно.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

Пожар на складе полиэтилена в Дзержинске.Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

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