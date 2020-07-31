2020-07-30T21:25:29+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 июля 2020 года: от коронавирусной инфекции умерла настоятельница женского монастыря

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 31 июля
Елена ЛАЗАРЕВА
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В среду, 29 июля скончалась настоятельница Выксунского Иверского женского монастыряВ среду, 29 июля скончалась настоятельница Выксунского Иверского женского монастыряФото: Иван МАКЕЕВ
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Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти – как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, на 01.00 29 июля 2020 года, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 163 человек. Таким образом, с начала пандемии СOVID-19 заболели уже 23335 жителей региона.

За сутки было зафиксировано 342 выздоровевших, и таким образом их количество превысило 18 тысяч человек и составило 18031 человек.

Выздоровело уже более 18 тысяч нижегородцев. Яндекс

Выздоровело уже более 18 тысяч нижегородцев. Яндекс

В среду, 29 июля скончалась настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова). Несколько недель назад у нее был диагностирован COVID-19. Как сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии, женщина умерла после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с ее кончиной выразил митрополит Георгий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами ЗСНО с отчетом о деятельности правительства региона за прошедший год, поблагодарил депутатов за четкую и слаженную работу в период распространения коронавируса.

А владельцы нижегородских фитнес-клубов просят губернатора снять ограничения на работу, и выражают готовность "соблюдать меры безопасности".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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