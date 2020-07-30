Скончалась настоятельница Выксунского женского монастыря, болевшая коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T08:22:01+03:00

COVID-19 подтвердился у нее в начале июля

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В среду, 29 июля 2020 года, стало известно, что в Нижегородской области скончалась настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря игумения Антония (Миронова). Несколько недель назад у нее был диагностирован COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии, женщина умерла после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с ее кончиной выразил митрополит Георгий.

- Выражаю глубокие соболезнования управляющему Выксунской епархией Преосвященному епископу Выксунскому и Павловскому Варнаве, сестрам обители, православным города Выксы, родным и близким, всем, кто знал матушку игумению. Всемилостивый Господь упокоит ее в своих селениях, простит почившей всякое прегрешение и сподобит радости вечной жизни, - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в конце апреля вспышка коронавируса была зафиксирована в Серафимо-Дивеевском монастыре. Тогда инфекцию подхватили сразу несколько десятков монахинь. Из-за этого здание было закрыто, а в селе ввели ограничительные меры, которые были сняты на прошлой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU