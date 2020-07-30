2020-07-30T10:42:05+03:00
Политика

Глеб Никитин поблагодарил депутатов нижегородского Заксобрания за работу во время пандемии

30 июля он выступает перед ЗСНО с отчетом о деятельности правительства региона за прошедший год
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня, 30 июля 2020 года, выступает перед депутатами ЗСНО с отчетом о деятельности правительства региона за прошедший год. В рамках своего выступления чиновник поблагодарил депутатов за четкую и слаженную работу в период распространения коронавируса.

- На фоне происходящих событий, обусловленных прежде всего пандемией коронавируса, всех гораздо больше волнует не то, как мы прожили 2019-й, чего достигли, а что предпринимаем сегодня для стабилизации экономической ситуации и дальнейшего развития региона, что будем делать в ближайшем будущем, - подчеркнул губернатор.

Глеб Никитин добавил, что за последние месяцы «Нижегородская область столкнулась с тем, с чем никогда раньше не сталкивалась». Он отметил, что работа получилась оперативной благодаря волонтерам, силовикам, сотрудникам правительства и всех тех «кто в этой ситуации максимально мобилизовался и действовал молниеносно, с колес, но при этом эффективно, не считаясь с личным временем».

«Есть вещи, которые для нас были и остаются неизменными. Сложная ситуация, в которой все мы оказались, - не повод отказываться от принятых на себя обязательств и ответственности. Заверяю вас: все намеченное будет выполнено в срок и на достойном уровне, - заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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