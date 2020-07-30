Владельцы нижегородских фитнес-клубов просят снять ограничения на работу
НП «Национальное сообщество профессиональных участников спортивно – оздоровительной индустрии» и нижегородское представительство Ассоциации операторов фитнес-индустрии обратились с просьбой к губернатору Нижегородской области с просьбой разрешить работать. Профессиональное фитнес-сообщество просит назвать точную дату открытия клубов, а также указывает на то, что отрасль долго будет восстанавливаться после закрытия из-за пандемии.
По информации источника «КП-НН», владельцы клубов в своем письме обязуются обеспечить безопасность клубов и просят утвердить «разумный перечень ограничительных мер». Какие именно меры попадают в категорию «разумных», не уточняется. Также, добавляет источник, по мнению игроков фитнес-индустрии, восстановление отрасли может занять до двух лет.
Напомним, фитнес-клубы были закрыты в конце марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU