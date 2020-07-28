2020-07-28T15:25:57+03:00
Происшествия

Громкое убийство девушки, найденной со связанными руками в Автозаводском пруду, пролило свет на целую череду преступлений

В ходе расследования этого дела под следствием оказался даже следователь
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Громкое убийство девушки, найденной со связанными руками в Автозаводском пруду, пролило свет на целую череду преступлений.Громкое убийство девушки, найденной со связанными руками в Автозаводском пруду, пролило свет на целую череду преступлений.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Последние пару недель главной криминальной новостью в Нижнем Новгороде остается громкое убийство 21-летней девушки в Автозаводском районе.

Напомним, ее тело со связанными руками и пакетом на голове было найдено в озере еще в середине июля. С тех пор это преступление обрастает все более жуткими подробностями. В ходе следствия выяснилось, что главным подозреваемым по делу стал тот самый человек, который и привел полицейских к месту обнаружения страшной находки. Как оказалось, с убитой его связывали долгие любовные отношения. И это несмотря на то, что он был женат и в семье у него подрастали дети. По версии следствия, именно разговоры о жене и стали причиной ссоры двух любовников в злополучный вечер убийства. Однако, как показало следствие, это была лишь вершина айсберга.

- Когда мы начали расследование, то подозреваемый «всплыл» у нас в преступлении 11-летней давности, - сообщил руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин. – Оказалось, что он причастен к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней нижегородки. Тогда это преступление раскрыть не удалось. Но сейчас в этом деле появились новые зацепки. Уже была проведена экспертиза – его данные совпали с ДНК-профилем предполагаемого насильника.

Но и это еще не все. В 2014 году в следственные органы обратилась девушка, утверждающая, что данный мужчина пытался ее изнасиловать. Однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Теперь следователю придется отвечать за этот отказ.

Тело девушки со связанными руками было найдено в Автозаводском озере. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

Тело девушки со связанными руками было найдено в Автозаводском озере. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

- В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В 2014 году следователь следственного отдела по Нижегородскому району вынес незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению девушки. 24 июля это постановление было отменено, а по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Сам следователь, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, уже уволен из органов.

- Сейчас у подозреваемого проведены обыски, изъяты все документы, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Также планируется проверить всю работу следователя и принятые им решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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