Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 июля 2020 года: штраф 100 тысяч рублей за заражение коронавирусом и Дивеевские торжества без массовых мероприятий

202 новых случая заражения коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за минувшие сутки. Таким образом, с начала пандемии опасный вирус подхватили уже 22 429 жителей региона, и можно предполагать, что совсем скоро цифра перевалит за 22, 5 тысячи. Большинство заболевших – почти 17 тысяч человек - уже выздоровели, и были выписаны с больничных.

С начала пандемии от коронавируса в Нижегородской области умерли уже 354 человека, за последние сутки с болезнью не справились еще трое зараженных.

С начала пандемии от коронавируса в Нижегородской области умерли уже 354 человека. Яндекс

Владелец одной из нижегородских фабрик мороженого заплатит штраф за инфицирование работников коронавирусом. Сумма штрафа – 100.000 рублей. Как сообщил источник в компетентных органах, отсутствие дезинфекции привело к тому, что в период с 25 мая по 29 июня на фабрике заразился 21 сотрудник. При этом 11 работали в одной смене.

23 июля стало известно, что Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий. Желающие посетить торжества должны пройти обязательный въездной контроль и соблюдать санитарные меры.

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