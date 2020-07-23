2020-07-23T17:46:10+03:00
Общество

Нижегородская фабрика мороженого заплатит за ковид-инфицирование сотрудников

Елена ЛАЗАРЕВА
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Владелец одной из нижегородских фабрик мороженого заплатит штраф за инфицирование работников коронавирусом. сумма штрафа – 100.000 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции, в помещениях, где не работали сотрудники, не были установлены бактерицидные излучатели рециркуляторного типа. Отсутствие дезинфекции привело к тому, что в период с 25 мая по 29 июня на фабрике заразились 21 рабочий. При этом 11 сотрудников работали в одной смене.

По решению суда, владелец фабрики мороженого заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Нижегородской области. Коэффициент распространения коронавируса равен 0.94, однако, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо опустить этот показатель до 0,8. Коечный фонд свободен на 64%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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