Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий

23 Июль 2020 2020-07-23T20:52:40+03:00

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23 июля 2020 года на заседании оргкомитета по проведению торжеств было принято решение провести Дни Памяти без массовых мероприятий. В заседании комитета приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, заместители губернатора Нижегородской области, представители Роспотребнадзора, Росгвардии и других контролирующих структур.

Участники обсудили формат торжеств в Дни памяти преподобного Серафима Саровского. Напомним, торжества состоятся 31 июля и 1 августа в Дивееве.

Дивеево остается единственным населенным пунктом Нижегородской области, в котором продолжает действовать карантин. Впрочем, с 2 июля по решению Роспотребнадзора он будет снят, и торжества состоятся, но без массовых мероприятий. Кроме того, будут действовать определенные ограничения, в частности, обязательный въездной контроль с предоставлением справки с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, необходимо подтвердить бронь при прибытии более чем на сутки. Палаточного лагеря в этом году не будет.

- Надеюсь, что эти меры позволят нам провести торжества в спокойном и безопасном режиме, - обратился к паломникам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. И напомнил, что трансляция богослужений будет проводится по телевидению и в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU