2020-07-23T10:01:58+03:00
Общество

За сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Нижегородской области

Общее число зараженных в регионе выросло до 22 429 человек
Юлия ИСАЕВА
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202 новых случая заражения коронавирусом было выявлено в Нижегородской области за минувшие сутки. Таким образом, с начала пандемии опасный вирус подхватили уже 22 429 жителей региона. Соответствующая информация размещена утром 23 июля 2020 года на официальном сайте местного минздрава.

При этом большинство из тех, у кого уже был подтвержден COVID-19, полностью выздоровели и покинули больницы. В настоящий момент вирус побороли уже почти 17 тысяч нижегородцев.

Коэффициент распространения коронавируса равен 0.94, однако, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо опустить этот показатель до 0,8. Коечный фонд свободен на 64%.

Также известно, что с начала пандемии тесты на коронавирус сдали уже более 533 тысяч жителей региона. На верификации находятся 194 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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