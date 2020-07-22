Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 июля 2020 года: названы условия перехода ко второму этапу снятия ограничений, «Бессмертный полк» отменен, а нижегородские медики рассказали, как нужно вести себя на пляже
Число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом продолжает расти. Еще 196 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Нижегородской области за последние сутки. Таким образом, с начала пандемии количество заболевших превысило 22 тысячи человек. Коронавирус в Нижегородской области побороли уже 16 299 человек. За последние сутки из больниц были выписаны 295 жителей. Шесть человек за сутки скончались, и таким образом число умерших составило 346 человек.
Нижегородские медики рассказали, как вести себя на пляжах, чтобы не заразится коронавирусом. Главное – соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, отмечают эксперты, в соленой морской воде шанс заразиться коронавирусом практически отсутствует.
Акция «Бессмертный полк», которая регулярно проводится в преддверии Дня победы в Великой отечественной войне, в этом году не состоится. Такое решение было принято исполкомом общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Причиной стала пандемия коронавируса
Сроки перехода ко второму этапу могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил во вторник, 21 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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