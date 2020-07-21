Перенос акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде: когда пройдет и почему переносят

21 Июль 2020 2020-07-21T12:06:53+03:00

Решение не проводить мероприятие в этом году было принято Исполкомом ООД «Бессмертный полк России»

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Акция «Бессмертный полк», которая регулярно проводится в преддверии Дня победы в Великой отечественной войне, в этом году не состоится. Такое решение было принято исполкомом общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Причиной стала пандемия коронавируса. Из-за этого было решено провести акцию в следующем году. Нижний Новгород не стал исключением – мероприятие здесь также состоится 9 мая 2021 года.

- Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Поэтому правильно будет перенести народное шествие Бессмертного полка на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать, - подчеркнули в Исполкоме ООД «Бессмертный полк России».

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ИСТОЧНИК KP.RU