2020-07-21T08:29:30+03:00
На здоровье

Безопасный пляж: какие правила соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом

Нижегородские медики рассказали, как нужно вести себя на пляже
Валерия ГРОМОВА
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Лето в самом разгаре, а это значит, что сезон купания открыт. Однако сейчас ситуация несколько осложнена, поэтому при купании в условиях пандемии коронавируса следует соблюдать определенные правила, чтобы исключить вероятность заражения.

Главное правило поведения на пляже – соблюдать социальную дистанцию. В соленой морской воде шанс заразиться коронавирусом практически отсутствует, поскольку это агрессивная среда для вируса. С пресными водоемами наблюдается противоположная ситуация. При нырянии в воду попадает слюна человека, содержащая вирус. Тем не менее, учёным ещё предстоит работа по изучению поведения вируса в водной среде.

После того, как вы искупались, сразу же примите душ, установленный непосредственно на самом пляже. Как можно чаще мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Не трогайте грязными руками лицо, по возможности не прикасайтесь к объектам окружающей среды без лишней надобности.

Соблюдайте социальную дистанцию – она должна составлять как минимум 1,5-2 метра. Отдыхая на пляже, пользуйтесь только своими вещами, по возможности старайтесь не приобретать какие-либо предметы в магазинах без острой необходимости. Избегайте прикосновений с другими людьми.

Во время купания старайтесь не глотать воду. Влияние воды на коронавирус ещё недостаточно изучено, однако в ней содержится огромное количество не менее опасных микроорганизмов. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

Если перед походом на пляж вы почувствовали признаки простудного заболевания или контактировали с заболевшим человеком – ни в коем случае из дома. Немедленно обратитесь к врачу, вызвав его на дом, и строго выполняйте все его рекомендации. Даже если вам так и не удастся позагорать этим летом, знайте: это не последний сезон в вашей жизни. Помните об этом и берегите своё здоровье и здоровье ваших близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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