2020-07-21T13:08:54+03:00
На здоровье

Второй этап снятия ограничений по коронавирусу: когда начнется и при каких условиях

Сроки перехода ко второму этапу могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической обстановки
Валерия ГРОМОВА
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В нашей стране продолжается процесс по снятию ограничений и выходу из режима повышенной готовности. Мы уже вышли на первый этап, и, возможно, вскоре за ним последует и второй. Сроки перехода ко второму этапу снятия ограничений могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.

Переход ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений в Нижегородской области возможен в ближайшее время. Об этом в Instagram написал губернатор Глеб Никитин.

Для перехода ко второму этапу снятия ограничений существуют несколько критериев:

- показатель Rt (коэффициент распространения коронавируса) – не более 0,8;

- свободный коечный фонд – не менее 50%;

- охват тестированием – не менее 90 на 100 тысяч населения в день.

Как только в регионе будет складываться благоприятная картина, то возобновить свою деятельность смогут магазины, реализующие непродовольственные товары, площадью до 800 квадратных метров и даже уличные торговые точки. По многочисленным просьбам предпринимателей губернатор Глеб Никитин разрешил возобновить примерку одежды и обуви в магазинах. Важным условием должно оставаться то, чтобы примерка была разрешена при оснащении примерочных зон разметкой через каждый полтора метра, нанесённой специально.

Также на втором этапе снятия COVID-ограничений губернатор разрешит вернуться к работе:

- салонам красоты и парикмахерским;

- спортивным сооружениям и объектам, но лишь для организации тренировочного процесса спортсменов и без массового посещения;

- музеям – при условии, что на одного посетителя (обязательно в маске и перчатках) будет приходиться 10 кв. м площади;

- зоопаркам – с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, а в закрытых помещениях – с ограничением количества посетителей аналогично музеям.

Будьте внимательны, и берегите себя и близких!

ИСТОЧНИК KP.RU

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