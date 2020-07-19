2020-07-19T12:15:40+03:00
Происшествия

«В деле замешаны аферисты»: СК назвал причину взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде

Как выяснилось, в квартире на шестом этаже потек некачественный шланг, установленный «шарашкиной конторой» [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Взрыв повредил квартиры сразу на двух этажахВзрыв повредил квартиры сразу на двух этажахФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Изменить размер текста:

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Краснодонцев в Нижнего Новгорода 11 июля. Как оказалось, в случившемся замешаны аферисты – они взяли с престарелых владельцев квартиры деньги и установили взамен некачественное оборудование.

Речь идет о сомнительной газовой фирме, которая пришла в квартиру на шестом этаже еще в прошлом году и предложила заменить шланг, соединявший плиту с газовой трубой. Доверчивые пенсионеры согласились, а через полгода некачественный шланг дал течь.

Как рассказал в интервью телекомпании «Волга» глава СУ СК РФ по Нижегородской области Айрат Ахметшин, сейчас правоохранители проверяют эту фирму, которая меняла в квартире оборудование. Формально у нее есть адрес на территории Нижнего Новгорода, но фактически она базируется в другом регионе России.

Известно, что представители данной компании взяли с владельцев квартиры три тысячи рублей, но шланг поменяли таким образом, что в какой-то момент произошла утечка газа. Именно из-за этого и произошел взрыв.

ЧП произошло в Автозаводском районе утром 11 июля Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

ЧП произошло в Автозаводском районе утром 11 июляФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Я предполагаю, что эта фирма — просто шарашкина контора. Аферисты, которые зарабатывают деньги на жителях. Люди доверились им: они назвали фирму соответствующим словом - «газовая служба», - подчеркнул Ахметшин.

Сейчас следственный комитет проверят документы сомнительных газовщиков. Как уточняется на сайте СУ СК РФ по региону, назначены комплексная физико-химическая и взрыво-техническая экспертиза. Также в ходе расследования будут назначены и проведены пожарно-техническая, строительно-техническая, оценочная и иные судебные экспертизы.

Напомним, ЧП произошло ранним утром 11 июля 2020 года - взрыв, прогремевший на шестом этаже, повредил квартиры еще на двух этажах. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Спасатели эвакуировали всех жильцов - в последствии им предоставили места в гостиницах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взрыв газа 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

Мы собрали всю информацию о взрыве газа в девятиэтажке в Автозаводском районе (подробности)

Жителей дома на улице Краснодонцев, где взорвался газ, расселили в гостиницы

Во временном жилье нуждались 150 человек (подробности)

Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля

У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма (подробности)

Взрыв газа на улице Краснодонцев 11 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Участок дороги Петрово – Малая Пристань отремонтировали в Шахунском районе
Гроза ожидается в Нижегородской области 19 июля
Василий Суханов: «Правительство региона найдет лучшие варианты, чтобы минимизировать неудобства из-за строительства транспортного узла в Сормове»
336 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса с начала пандемии
Управление по труду и занятости расскажет нижегородцам о дополнительных выплатах по безработице
247 детских садов открыты в Нижегородской области для свободного посещения
17 тысяч нижегородских семей уже получили пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет
В Кстовском районе многоэтажка пошла трещинами
Артем Кавинов: «Строительство развязки на Циолковского - качественно новый уровень развития городской дорожной инфраструктуры»
Глеб Никитин: «Убежден, что «Горький fest» пройдет на самом высоком уровне»
Свежемороженая рыба, вермишель и лук подешевели в Нижегородской области
Кратковременные перерывы трансляции телерадиопрограмм запланированы на 20 июля
Дмитрий Сивохин: «С появлением многоуровневой развязки на Циолковского качество жизни в микрорайоне улучшится»
Итоговая версия плана по развитию Започаинья будет представлена до конца сентября 2020 года
Уголовное дело возбуждено по поводу некачественного жилья для детей-сирот в Воротынце
В Нижнем Новгороде прошел рейд по проверке автобусов на соблюдение требований Роспотребнадзора
13 современных площадок для воркаута откроются в Нижегородской области
Пешеходный фонтан заработал в сквере имени Героя Грабина
На нижегородской площади Лядова создадут террасированный парк
Еще 7 нижегородцев скончались от коронавируса
Скейт-парк и стена для скалолазания появятся у нижегородского стадиона «Динамо»
Строительство транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал избавить город от синих заборов
Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки
Рестораторы накрыли стол нижегородским врачам
В Нижнем Новгороде выставили на продажу гостиницу на Верхне-Волжской набережной
В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь
Отпуск и пандемия