«В деле замешаны аферисты»: СК назвал причину взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде
Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело по факту взрыва бытового газа, произошедшего в жилом доме на улице Краснодонцев в Нижнего Новгорода 11 июля. Как оказалось, в случившемся замешаны аферисты – они взяли с престарелых владельцев квартиры деньги и установили взамен некачественное оборудование.
Речь идет о сомнительной газовой фирме, которая пришла в квартиру на шестом этаже еще в прошлом году и предложила заменить шланг, соединявший плиту с газовой трубой. Доверчивые пенсионеры согласились, а через полгода некачественный шланг дал течь.
Как рассказал в интервью телекомпании «Волга» глава СУ СК РФ по Нижегородской области Айрат Ахметшин, сейчас правоохранители проверяют эту фирму, которая меняла в квартире оборудование. Формально у нее есть адрес на территории Нижнего Новгорода, но фактически она базируется в другом регионе России.
Известно, что представители данной компании взяли с владельцев квартиры три тысячи рублей, но шланг поменяли таким образом, что в какой-то момент произошла утечка газа. Именно из-за этого и произошел взрыв.
ЧП произошло в Автозаводском районе утром 11 июляФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Я предполагаю, что эта фирма — просто шарашкина контора. Аферисты, которые зарабатывают деньги на жителях. Люди доверились им: они назвали фирму соответствующим словом - «газовая служба», - подчеркнул Ахметшин.
Сейчас следственный комитет проверят документы сомнительных газовщиков. Как уточняется на сайте СУ СК РФ по региону, назначены комплексная физико-химическая и взрыво-техническая экспертиза. Также в ходе расследования будут назначены и проведены пожарно-техническая, строительно-техническая, оценочная и иные судебные экспертизы.
Напомним, ЧП произошло ранним утром 11 июля 2020 года - взрыв, прогремевший на шестом этаже, повредил квартиры еще на двух этажах. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Спасатели эвакуировали всех жильцов - в последствии им предоставили места в гостиницах.
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