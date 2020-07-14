Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июля 2020 года: возобновление речных экскурсий, печальные рекорды коронавирусных антирейтингов и парад французских бульдогов в режиме онлайн.

По данным на 01.00 14 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 20341 человека. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 212 новых случая заражения Covid-19. Шестеро заболевших не справились с вирусом, и количество смертей от коронавируса увеличилось до 299. Свыше 70% всех зараженных коронавирусом нижегородцев уже выздоровели. Общее число выздоровевших составляет 14 274 человека. За последние сутки из больниц выписались 90 нижегородцев. Еще примерно полторы тысячи человек находятся в больницах.

За последние сутки из больниц выписались 90 нижегородцев. Яндекс

С 1 июля круизные программы и речные экскурсии на теплоходах каютного типа начали работу в пилотном режиме. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопрос своей подписчицы в Инстаграме. Однако, подчеркнул он, есть и ограничения на фоне пандемии коронавируса.

- Только суда с индивидуальной либо отключенной централизованной системой вентилирования и кондиционирования, питание предоставляется в каютах, культурно-массовые мероприятия не проводятся. В текущих эпидемиологических условиях пока не можем ввести дополнительных послаблений, - добавил Глеб Никитин.

В трех районах Нижнего Новгорода число заболевших превысило полторы тысячи человек. Наибольшее число зараженных коронавирусом насчитывается в Автозаводском районе – 2 291 человек. На втором месте с заметным отставанием находится Ленинский район – 1612 заболевших. И замыкает тройку лидеров этого печального антирейтинга – Канавинский район с 1518 пациентами. Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе – 526 заболевших.

Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-праздновании Дня Франции. В рамках праздника организуют бесплатные курсы французского языка и парад французских бульдогов. В этом году все праздничные мероприятия перенесены в режим онлайн, и День Франции исключением не станет. В параде бульдогов могут принять участие все владельцы собак этой породы.

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