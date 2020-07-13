2020-07-13T08:48:01+03:00
Общество

Глеб Никитин назвал условия возобновления речных экскурсий

Губернатор продолжает общаться с нижегородцами в своем «Инстаграм»
Юлия ИСАЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продолжает отвечать на вопросы жителей в своем «Инстаграм». Накануне одна из нижегородок попросила главу региона разъяснить ситуацию с речными экскурсиями.

- От лица судовладельцев Нижнего Новгорода просим вас разрешить работу прогулочных судов, - написала она.

Женщина призналась, что она и ее коллеги находятся «в тяжелейшей ситуации».

- Наш рабочий сезон длится всего 4 месяца, 2 уже прошли.. у нас колоссальные круглогодичные расходы. Если мы не начнём работать в ближайшее время, ситуация будет очень плачевная. Просто не будет средств на содержания теплоходов зимой, и неосуществима навигация в 2021 году, - добавила нижегородка, добавив, что из-за этого Нижний Новгород может остаться без прогулочных теплоходов в свой 800-летний юбилей.

В ответ на это губернатор подчеркнул, что с 1 июля круизные программы и речные экскурсии на теплоходах каютного типа уже начали работу в пилотном режиме. Однако есть и ограничения на фоне пандемии коронавируса.

- Только суда с индивидуальной либо отключенной централизованной системой вентилирования и кондиционирования, питание предоставляется в каютах, культурно-массовые мероприятия не проводятся. В текущих эпидемиологических условиях пока не можем ввести дополнительных послаблений, - добавил Глеб Никитин.

Глава региона пообещал, что как только эпидемиологическая ситуация улучшится, а круизы успешно пройдут в пилотном режиме, такой механизм будет распространен для возобновления программ прогулочного флота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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