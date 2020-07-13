2020-07-13T13:07:07+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июля 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за полторы тысячи человек

Наибольшее число заболевших по-прежнему на Автозаводе – 2 291 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 13 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 341 человек. Только за минувшие сутки инфекция была выявлена у 212 нижегородцев. Почти половина всех заболевших в регионе проживают на территории самого Нижнего Новгорода – 9 858 человек.

- Наибольшее число зараженных коронавирусом насчитывается в Автозаводском районе – 2 291 человек, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – На втором месте с заметным отставанием находится Ленинский район – 1612 заболевших. И замыкает тройку лидеров этого печального антирейтинга – Канавинский район с 1518 пациентами. Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе – 526 заболевших.

Напомним, свыше 70% всех заболевших коронавирусом в Нижегородской области уже выздоровели. За выходные были выписаны 527 человек.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 2291

Ленинский – 1612

Канавинский – 1518

Сормовский – 1063

Советский – 1028

Московский – 969

Нижегородский – 851

Приокский – 526

ИСТОЧНИК KP.RU

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