Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июля 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за полторы тысячи человек
По данным на 13 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20 341 человек. Только за минувшие сутки инфекция была выявлена у 212 нижегородцев. Почти половина всех заболевших в регионе проживают на территории самого Нижнего Новгорода – 9 858 человек.
- Наибольшее число зараженных коронавирусом насчитывается в Автозаводском районе – 2 291 человек, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – На втором месте с заметным отставанием находится Ленинский район – 1612 заболевших. И замыкает тройку лидеров этого печального антирейтинга – Канавинский район с 1518 пациентами. Меньше всего заболевших по-прежнему в Приокском районе – 526 заболевших.
Напомним, свыше 70% всех заболевших коронавирусом в Нижегородской области уже выздоровели. За выходные были выписаны 527 человек.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 2291
Ленинский – 1612
Канавинский – 1518
Сормовский – 1063
Советский – 1028
Московский – 969
Нижегородский – 851
Приокский – 526
ИСТОЧНИК KP.RU
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