Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-праздновании Дня Франции

13 Июль 2020 2020-07-13T17:51:10+03:00

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Во вторник, 14 июля состоится VI ежегодный фестиваль «День Франции», приуроченный к Национальному празднику Франции – Дню взятия Бастилии. Из-за пандемии коронавируса в этом году все праздничные мероприятия проводятся онлайн, и День Франции исключением не станет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на департамент внешних связей правительства Нижегородской области. Мероприятие проводят Посольство Франции в России, Французский Институт в России и Франко-российская торгово-промышленная палата, уточняет источник.

В рамках празднования Дня Франции в России в онлайн-формате организуют курсы французского языка и парад французских бульдогов. К параду могут присоединится все владельцы собак этой породы - на страницах Дня Франции в Facebook и ВКонтакте.

В этом году одной из главных тем праздника станет, естественно, пандемия, поэтому особое внимание уделят общественным организациям, которые расскажут на фестивале о своей работе в условиях пандемии COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU