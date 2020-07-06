2020-07-06T11:47:42+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 6 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ИСАЕВА
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Более 9 000 зараженных находятся в Нижнем Новгороде, а остальные проживают на территории регионаБолее 9 000 зараженных находятся в Нижнем Новгороде, а остальные проживают на территории регионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к отметке в 19 тысяч человек. Более девяти тысяч из них находятся в приволжской столице, а остальные проживают на территории региона.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, по данным на 6 июля 2020 года, ни одного нового зараженного за сутки не было зафиксировано в 37 районах и городских округах. В лидерах по числу заболевших по-прежнему остаются Дзержинск, где вирус подхватили уже почти 1,4 тысячи человек, и Павловский район, где заболели 1 089 жителей.

На третьем месте в антирейтинге находится Бор (687 случаев), затем идут Кстовкий (560) и Богородский (503) районы.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 6 июля:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 209 случаев

Арзамасский – 62 случая

Балахнинский – 228 случаев

Богородский – 503 случая

Большеболдинский район – 64 случая

Большемурашкинский – 18 случаев

Бор – 687 случаев

Бутурлинский – 33 случая

Вадский – 24 случая

Варнавинский район – 24 случая

Вачский – 118 случаев

Ветлужский – 10 случаев

Вознесенский – 44 случая

Володарский – 277 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 68 случаев

Выксунский – 137 случаев

Гагинский – 40 случаев

Городецкий – 242 случая

Д.Константиновский – 68 случаев

Дзержинск – 1 392 случая

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 28 случаев

Ковернинский – 38 случаев

Краснобаковский – 28 случаев

Краснооктябрьский – 202 случая

Кстовский – 560 случаев

Кулебакский – 432 случая

Лукояновский – 80 случаев

Лысковский – 180 случаев

Навашинский – 237 случаев

Павловский – 1 089 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 34 случая

Пильнинский – 137 случаев

Починковский – 201 случай

Семеновский – 447 случаев

Сергачский – 280 случаев

Сеченовский – 73 случая

Сокольский – 22 случая

Сосновский – 189 случаев

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 3 случая

Тоншаевский – 54 случая

Уренский – 44 случая

Чкаловский – 27 случаев

Шарангский – 20 случаев

Шатковский – 270 случаев

Шахунский – 183 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 9 033 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 6 июля, составляет 18 826 человек - за последние сутки стало известно еще о 212 случаях. При этом более 12,3 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 268.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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