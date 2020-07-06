Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 6 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области приближается к отметке в 19 тысяч человек. Более девяти тысяч из них находятся в приволжской столице, а остальные проживают на территории региона.
Как уточнили в пресс-службе облправительства, по данным на 6 июля 2020 года, ни одного нового зараженного за сутки не было зафиксировано в 37 районах и городских округах. В лидерах по числу заболевших по-прежнему остаются Дзержинск, где вирус подхватили уже почти 1,4 тысячи человек, и Павловский район, где заболели 1 089 жителей.
На третьем месте в антирейтинге находится Бор (687 случаев), затем идут Кстовкий (560) и Богородский (503) районы.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 6 июля:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 209 случаев
Арзамасский – 62 случая
Балахнинский – 228 случаев
Богородский – 503 случая
Большеболдинский район – 64 случая
Большемурашкинский – 18 случаев
Бор – 687 случаев
Бутурлинский – 33 случая
Вадский – 24 случая
Варнавинский район – 24 случая
Вачский – 118 случаев
Ветлужский – 10 случаев
Вознесенский – 44 случая
Володарский – 277 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 68 случаев
Выксунский – 137 случаев
Гагинский – 40 случаев
Городецкий – 242 случая
Д.Константиновский – 68 случаев
Дзержинск – 1 392 случая
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 28 случаев
Ковернинский – 38 случаев
Краснобаковский – 28 случаев
Краснооктябрьский – 202 случая
Кстовский – 560 случаев
Кулебакский – 432 случая
Лукояновский – 80 случаев
Лысковский – 180 случаев
Навашинский – 237 случаев
Павловский – 1 089 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 34 случая
Пильнинский – 137 случаев
Починковский – 201 случай
Семеновский – 447 случаев
Сергачский – 280 случаев
Сеченовский – 73 случая
Сокольский – 22 случая
Сосновский – 189 случаев
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 3 случая
Тоншаевский – 54 случая
Уренский – 44 случая
Чкаловский – 27 случаев
Шарангский – 20 случаев
Шатковский – 270 случаев
Шахунский – 183 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 9 033 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 6 июля, составляет 18 826 человек - за последние сутки стало известно еще о 212 случаях. При этом более 12,3 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 268.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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