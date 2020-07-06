Пятеро пациентов с COVID-19 cкончались в нижегородских больницах за минувшие сутки

6 Июль 2020 2020-07-06T10:48:40+03:00

Общее число умерших от коронавируса в регионе увеличилось до 268 человек

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Еще пять человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус, скончались в больницах Нижегородской области за минувшие сутки. Таким образом, по данным на 6 июля 2020 года, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 268.

У большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Нижегородской области опасную инфекцию подцепили уже более 18,8 тысячи человек. При этом более 65,6% из них уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. При этом около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 18 826 человек;

- число умерших выросло до 268 человек;

- число выздоровевших выросло до 12 360 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU