Пятеро пациентов с COVID-19 cкончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Еще пять человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус, скончались в больницах Нижегородской области за минувшие сутки. Таким образом, по данным на 6 июля 2020 года, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 268.
У большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.
С начала пандемии в Нижегородской области опасную инфекцию подцепили уже более 18,8 тысячи человек. При этом более 65,6% из них уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. При этом около 4,6 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 18 826 человек;
- число умерших выросло до 268 человек;
- число выздоровевших выросло до 12 360 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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