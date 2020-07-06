От коронавируса вылечились уже более 12,3 тысячи жителей Нижегородской области
Число нижегородцев, у которых ранее был подтвержден СOVID-19 и которые полностью побороли болезнь, продолжает увеличиваться. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в настоящий момент из больниц выписаны уже 12 360 жителей региона.
Таким образом, по данным на утро 6 июля 2020 года, коронавирус победили уже 65,6% пациентов, заразившихся инфекцией с начала пандемии.
Согласно информации, еще более полутора тысяч человек сейчас остаются в больницах под наблюдением врачей и порядка 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – болезнь протекает у них в легкой или бессимптомной форме.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 18 826 человек;
- число умерших выросло до 268 человек;
- число выздоровевших выросло до 12 360 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU