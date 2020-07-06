2020-07-06T10:48:23+03:00
Общество

Еще 212 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

С начала пандемии инфекцию подхватили уже 18 826 жителей региона
Юлия ИСАЕВА
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Опасную инфекцию подцепили еще более двухсот человекОпасную инфекцию подцепили еще более двухсот человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала пандемии коронавирусом в Нижегородской области заболели уже 18 826 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, утром 6 июля 2020 года стало известно о 212 новых случаях.

В общем рейтинге по регионам России Нижегородская область в настоящий момент находится на седьмом месте. В лидерах по-прежнему остаются Москва, где инфекцию подхватили еще 685 человек, и Московская область, где подтвердилось еще 292 случая. Далее идут Ханты-Мансийский автономный округ (289), Санкт-Петербург (280), Свердловская область (270) и Иркутская область (239).

Тем временем власти Нижегородской области уже постепенно снимают ограничения, которые ранее были введены из-за СOVID-19. Карантин отменен во всех населенных пунктах, кроме Дивеева. На прошлой неделе в ограниченном режиме заработали спортшколы и ФОКи, медицинские учреждения начали плановый прием пациентов. Также было анонсировано открытие детских санаториев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 6 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 18 826 человек;

- число умерших выросло до 268 человек;

- число выздоровевших выросло до 12 360 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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