Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на утро 2 июля 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом с начала пандемии заболели почти 18 тысяч человек. Более 8,5 тысячи из них проживают на территории областного центра, а остальные 9,3 тысячи – в районах и городских округах.
В частности, диагноз подтвержден у 1 287 жителей Дзержинска, 1 029 жителей Павловского района, 658 жителей городского округа Бор, 554 жителей Кстовского района и 467 жителей Богородского района.
Вот уже несколько недель власти Нижегородской области постепенно снимают ограничения, которые были введены еще в марте. Так, с 30 июня 2020 года отменен карантин в Павлове и Кулебаках. А до этого губернатор Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Выксе, Гремячеве, Мухтолове, Починках и Тумботине.
Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, в настоящий момент остается только село Дивеево.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 25 июня:
Ардатовский – 144 случая
Арзамас – 206 случаев
Арзамасский – 62 случая
Балахнинский – 225 случаев
Богородский – 467 случаев
Большеболдинский район – 62 случая
Большемурашкинский – 18 случаев
Бор – 658 случаев
Бутурлинский – 31 случай
Вадский – 16 случаев
Варнавинский район – 22 случая
Вачский – 109 случаев
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 39 случаев
Володарский – 256 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 68 случаев
Выксунский – 129 случаев
Гагинский – 39 случаев
Городецкий – 242 случая
Д.Константиновский – 68 случаев
Дзержинск – 1 287 случаев
Дивеевский – 424 случая
Княгининский - 26 случаев
Ковернинский – 37 случаев
Краснобаковский – 28 случаев
Краснооктябрьский – 194 случая
Кстовский – 554 случая
Кулебакский – 431 случай
Лукояновский – 80 случаев
Лысковский – 171 случай
Навашинский – 226 случаев
Павловский – 1 029 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 33 случая
Пильнинский – 127 случаев
Починковский – 200 случаев
Семеновский – 436 случаев
Сергачский – 273 случая
Сеченовский – 73 случая
Сокольский – 22 случая
Сосновский – 180 случаев
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 3 случая
Тоншаевский – 49 случаев
Уренский – 44 случая
Чкаловский – 26 случаев
Шарангский – 20 случаев
Шатковский – 249 случаев
Шахунский – 179 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 8 559 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 2 июля, составляет 17 943 человека - за последние сутки стало известно еще о 234 случаях. При этом более 11,6 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 249.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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