Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на утро 2 июля 2020 года, в Нижегородской области коронавирусом с начала пандемии заболели почти 18 тысяч человек. Более 8,5 тысячи из них проживают на территории областного центра, а остальные 9,3 тысячи – в районах и городских округах.

В частности, диагноз подтвержден у 1 287 жителей Дзержинска, 1 029 жителей Павловского района, 658 жителей городского округа Бор, 554 жителей Кстовского района и 467 жителей Богородского района.

Вот уже несколько недель власти Нижегородской области постепенно снимают ограничения, которые были введены еще в марте. Так, с 30 июня 2020 года отменен карантин в Павлове и Кулебаках. А до этого губернатор Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в Выксе, Гремячеве, Мухтолове, Починках и Тумботине.

Последним населенным пунктом региона, где действует карантин, в настоящий момент остается только село Дивеево.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 25 июня:

Ардатовский – 144 случая

Арзамас – 206 случаев

Арзамасский – 62 случая

Балахнинский – 225 случаев

Богородский – 467 случаев

Большеболдинский район – 62 случая

Большемурашкинский – 18 случаев

Бор – 658 случаев

Бутурлинский – 31 случай

Вадский – 16 случаев

Варнавинский район – 22 случая

Вачский – 109 случаев

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 39 случаев

Володарский – 256 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 68 случаев

Выксунский – 129 случаев

Гагинский – 39 случаев

Городецкий – 242 случая

Д.Константиновский – 68 случаев

Дзержинск – 1 287 случаев

Дивеевский – 424 случая

Княгининский - 26 случаев

Ковернинский – 37 случаев

Краснобаковский – 28 случаев

Краснооктябрьский – 194 случая

Кстовский – 554 случая

Кулебакский – 431 случай

Лукояновский – 80 случаев

Лысковский – 171 случай

Навашинский – 226 случаев

Павловский – 1 029 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 33 случая

Пильнинский – 127 случаев

Починковский – 200 случаев

Семеновский – 436 случаев

Сергачский – 273 случая

Сеченовский – 73 случая

Сокольский – 22 случая

Сосновский – 180 случаев

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 3 случая

Тоншаевский – 49 случаев

Уренский – 44 случая

Чкаловский – 26 случаев

Шарангский – 20 случаев

Шатковский – 249 случаев

Шахунский – 179 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 8 559 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 2 июля, составляет 17 943 человека - за последние сутки стало известно еще о 234 случаях. При этом более 11,6 тысячи нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 249.

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