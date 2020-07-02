Более 11,6 тысячи жителей Нижегородской области вылечились от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T11:24:07+03:00

За последние сутки из больниц выписались еще 222 человека

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Общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области продолжает расти – по последним данным, в регионе зафиксировано почти 18 тысяч случаев. Однако наряду с этим растет и число жителей, которые уже полностью побороли опасную инфекцию и выписались из больниц.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за минувшие сутки от коронавируса полностью вылечились еще 222 нижегородца. Так, по данным на 2 июля 2020 года, общее число выздоровевших составляет 64,7% от общего числа зараженных.

Согласно информации, в настоящий момент порядка 4,5 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении – коронавирус протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще более 1,5 нижегородцев остаются в больницах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 17 943 человек;

- число умерших выросло до 249 человек;

- число выздоровевших выросло до 11 611 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU