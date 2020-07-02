За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 234 жителей Нижегородской области

Общее число зараженных СOVID-19 в Нижегородской области медленно приближается к отметке в 18 тысяч человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, опубликованным утром 2 июля 2020 года, опасная инфекция за последние сутки подтвердилась еще у 234 жителей региона.

В федеральной статистике среди регионов по новым заболевшим Нижегородская область сегодня находится на шестом месте. В лидерах по-прежнему Москва, где коронавирусную инфекцию подхватили еще 662 человека. Затем идут Московская область (317), Ханты-Мансийский автономный округ (266), Санкт-Петербург (258) и Иркутская область (243).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июля 2020 года):

- число зараженных выросло до 17 943 человек;

- число умерших выросло до 249 человек;

- число выздоровевших выросло до 11 611 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.