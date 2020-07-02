В нижегородских больницах скончались еще семь пациентов с COVID-19
С начала пандемии в Нижегородской области скончались 249 человек, у которых был диагностирован коронавирус. По данным на утро 2 июля 2020 года, за минувшие сутки в больницах умерли еще семь человек.
У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
Напомним, на сегодняшний день в Нижегородской области опасную инфекцию подхватили уже почти 18 тысяч человек. Однако власти уже начали снимать ограничения, поскольку уровень заболеваемости в целом снижается. Так, два дня назад губернатор Глеб Никитин отменил карантин в Павлове и Кулебаках. Все очаги заражения в этих городах были ликвидированы. В настоящий момент карантин действует только в Дивееве.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 2 июля 2020 года):
- число зараженных выросло до 17 943 человек;
- число умерших выросло до 249 человек;
- число выздоровевших выросло до 11 611 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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