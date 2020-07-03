Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 3 июля 2020 года: после снятия карантина в Выксу приехала Ирина Пегова, медучреждения возвращаются к плановому режиму работы, нижегородский аэропорт возобновляет рейсы

Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 17 943 человек (+234 подтвержденных случая), число выздоровевших выросло до 11611 человек (+220 человек за сутки). К сожалению, семь человек не смогли побороть болезнь и скончались.

За сутки диагноз подтвердился у 234 человек. "Яндекс"

Нижегородский аэропорт возобновил рейсы в Новосибирск. Как сообщает пресс-служба аэропорта, первый прямой регулярный авиарейс между Нижним Новгородом и Новосибирском был выполнен в мае прошлого года. Год спустя сообщение между этими городами временно приостановилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Медучреждения Нижегородской области возвращаются к плановому режиму работы, кроме того, со 2 июля также стала доступной реабилитация пациентов

А известная актриса Ирина Пегова вновь удалилась от суеты в родную Выксу, где она гостит у своей бабушки. Напомним, в Выксе недавно был снят карантин.

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