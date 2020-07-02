Медучреждения Нижегородской области возвращаются к плановому режиму работы

2 Июль 2020 2020-07-02T08:32:05+03:00

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Медицинские учреждения Нижегородской области, которые оказывают специализированную помощь, вернутся к плановому режиму работы со 2 июля 2020 года. Такое решение было принято властями в связи со снижением уровня заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Очень много вопросов поступало от жителей и мне лично. Медики проделали колоссальную работу, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности и подготовиться к плановой деятельности как можно скорее. В таких медучреждениях станет также доступной плановая реабилитация пациентов. Для этого направления деятельности особенно важна непрерывность процесса. Многим людям очень важно вернуться к привычным процедурам, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, со 2 июля медучреждения смогут оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь пациентам в режиме, в котором они делали это до пандемии. Исключением будут лишь организации, перепрофилированные под зараженных СOVID-19.

При этом перед плановой госпитализацией нижегородцев будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус. К плановому лечению врачи смогут приступить только после того, как получат отрицательный результат анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU