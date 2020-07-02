2020-07-02T16:01:13+03:00
Звезды

«Дай бог здоровья вашей модели»: Ирина Пегова показала свою очаровательную бабушку

Актриса снова гостит в городе Выкса, в котором недавно закончился карантин из-за коронавируса
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Дай бог здоровья вашей модели»: Ирина Пегова показала свою очаровательную бабушку.«Дай бог здоровья вашей модели»: Ирина Пегова показала свою очаровательную бабушку.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известная актриса Ирина Пегова вновь удалилась от суеты в родную Выксу, где она гостит у своей бабушки. Удивительный уют и тихий деревенский быт этого места подписчики уже отмечали не раз. И вот сегодня актриса снова порадовала их восхитительными снимками своей бабушки и ее чудесного дома.

- Сегодня моя Модель не хочет фотографироваться! Всем солнца, - прокомментировали эти фотографии актриса.

На фотографиях бабушка актрисы действительно лучится добротой и светом. Что тут же отметили и поклонники Ирины Пеговой.

- Дай бог вашей модели здоровья и долгих лет жизни, - пожелала ma5287. - Как хорошо, когда рядом мама, бабушка и детки. Живите и радуйтесь своим близким!

pegovairinapegovairina
Сегодня моя Модель не хочет фотографироваться ! Всем солнца !
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- Здоровья и долголетия, хорошего настроения и побольше позитива Вашей модели, - присоединилась к ней mamaluda46. - Чудо как хороша!

- Какая она у вас красавица, - отметила dilyara_sapaeva. - Берегите свою бабулю-красотулю!

Стоит отметить, что этой весной актриса вообще зачастила в Выксу. Даже когда город находился под карантином из-за коронавируса, она туда не боялась ездить. А один раз даже нарушила карантин, выехав в Нижний Новгород.

ИСТОЧНИК KP.RU

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