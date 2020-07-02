2020-07-02T10:19:27+03:00
Общество

Нижегородский аэропорт возобновляет рейсы в Новосибирск

Время в пути составит 3 часа 45 минут
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородское «Стригино» с 3 июля 2020 года возобновляет прямые регулярные рейсы в Новосибирск. Их будет выполнять авиакомпания «Сибирь», уточнили в пресс-службе аэропорта.

Согласно информации, полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Так, самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 21:40 по московскому времени и приземляться в Новосибирске в 5:25 по местному времени.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer 170. В самолете будет находиться максимум 78 пассажиров.

Напомним, первый прямой регулярный авиарейс между Нижним Новгородом и Новосибирском был выполнен в мае прошлого года. В мае 2020 года сообщение между этими городами временно приостановилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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