2020-06-15T17:55:05+03:00
Общество

«Даже 200 человек в день – пока много»: Давид Мелик-Гусейнов объяснил, почему сократилось число новых зараженных коронавирусом

Чиновник просит нижегородцев «не строить конспиралогических теорий»
Валерия ГРОМОВА
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Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 14 тысяч человекЧисло зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 14 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные ситуация с новыми зараженными коронавирусом на территории Нижегородской области изменилась – если раньше за сутки подтверждалось более 300 случаев, то сейчас в день их прибавляется по 200-220. Власти предупреждают – радоваться пока рано. Почему? Ответ на этот вопрос дал на своей странице в «Инстаграм» заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Чиновник просит жителей «не строить конспиралогических теорий».

- Ещё раз повторю, что ИФА и экспресс тесты - это не повод поставить диагноз, что человек болеет в настоящий момент. Для постановки диагноза используется только ПЦР, а также комплексное обследование человека, - пишет Мелик-Гусейнов.

Он уточнил, что результаты тестов на СOVID-19 начали добавляться в общую статистику в конце мая. Но к тому времени многие нижегородцы уже переболели этим вирусом в бессимптомной форме.

- Если болезни сейчас нет, а можно только поймать ее «хвост» по анализу крови, то включать в статистику болеющих - нельзя! Разобрались в ситуации. Держим на контроле. Но это не повод расслабиться. Даже 200 человек в день - это пока много, - добавил замгубернатора.

Также Мелик-Гусейнов напомнил жителям, что в регионе продолжают действовать масочный и перчаточный режимы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июня 2020 года):

- число зараженных - 14204 человек;

- число умерших - 173 человек;

- число выздоровевших - 6811 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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