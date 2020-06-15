Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 15 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В 38 районах Нижегородской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По данным на 15 июня 2020 года, COVID-19 диагностирован у 14,2 тысячи нижегородцев. Причем 7,3 тысячи из них - это жители районов и городских округов.
Больше всего «ковидных» пациентов в Павловском районе - 869 человек. Следом идут Дзержинск - 587, Бор - 507, Кстовский район - 493, Дивеевский район - 420, Кулебакский район - 416, Богородский район - 401, городской округ Семеновский - 349, Сергачский район - 221 и Балахнинский район - 207.
КОНКРЕТНО
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (по данным на 15 июня 2020 года):
Ардатовский район – 140
Арзамас – 190
Арзамасский – 57
Балахнинский – 207
Богородский – 401
Большеболдинский – 35
Большемурашкинский – 11
Бор – 507
Бутурлинский – 29
Вадский – 11
Варнавинский район – 10
Вачский – 65
Ветлужский – 3
Вознесенский – 25
Володарский – 175
Воротынский – 18
Воскресенский – 52
Выксунский – 118
Гагинский – 29
Городецкий – 197
Дальнеконстантиновский – 65
Дзержинск – 587
Дивеевский – 420
Княгининский - 16
Ковернинский – 26
Краснобаковский – 19
Краснооктябрьский – 162
Кстовский – 493
Кулебакский – 416
Лукояновский – 59
Лысковский – 124
Навашинский– 188
Павловский – 869
Первомайский – 17
Перевозский – 30
Пильнинский – 83
Починковский – 189
Семеновский – 349
Сергачский – 221
Сеченовский – 65
Сокольский – 20
Сосновский – 142
Спасский – 41
Тонкинский – 2
Тоншаевский – 30
Уренский – 42
Чкаловский – 24
Шарангский – 14
Шатковский – 157
Шахунский – 144
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 6 867
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ИСТОЧНИК KP.RU
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