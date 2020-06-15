Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 15 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 38 районах Нижегородской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным на 15 июня 2020 года, COVID-19 диагностирован у 14,2 тысячи нижегородцев. Причем 7,3 тысячи из них - это жители районов и городских округов.

Больше всего «ковидных» пациентов в Павловском районе - 869 человек. Следом идут Дзержинск - 587, Бор - 507, Кстовский район - 493, Дивеевский район - 420, Кулебакский район - 416, Богородский район - 401, городской округ Семеновский - 349, Сергачский район - 221 и Балахнинский район - 207.

КОНКРЕТНО

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (по данным на 15 июня 2020 года):

Ардатовский район – 140

Арзамас – 190

Арзамасский – 57

Балахнинский – 207

Богородский – 401

Большеболдинский – 35

Большемурашкинский – 11

Бор – 507

Бутурлинский – 29

Вадский – 11

Варнавинский район – 10

Вачский – 65

Ветлужский – 3

Вознесенский – 25

Володарский – 175

Воротынский – 18

Воскресенский – 52

Выксунский – 118

Гагинский – 29

Городецкий – 197

Дальнеконстантиновский – 65

Дзержинск – 587

Дивеевский – 420

Княгининский - 16

Ковернинский – 26

Краснобаковский – 19

Краснооктябрьский – 162

Кстовский – 493

Кулебакский – 416

Лукояновский – 59

Лысковский – 124

Навашинский– 188

Павловский – 869

Первомайский – 17

Перевозский – 30

Пильнинский – 83

Починковский – 189

Семеновский – 349

Сергачский – 221

Сеченовский – 65

Сокольский – 20

Сосновский – 142

Спасский – 41

Тонкинский – 2

Тоншаевский – 30

Уренский – 42

Чкаловский – 24

Шарангский – 14

Шатковский – 157

Шахунский – 144

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Нижний Новгород – 6 867

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