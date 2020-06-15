2020-06-15T11:18:44+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 июня 2020 года: Выявлено 209 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 14204 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области начал падать.Коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области начал падать.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 15 июня 2020 года составляет 14204 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился еще у 209 нижегородцев.

Отметим, что регион поднялся на шестое место в России по числу новых случаев заражения за последние сутки (днем ранее Нижегородская область была на седьмой позиции). В Москве прирост составил 1359 человек, в Московской области - 689, в Санкт-Петербурге - 252, в Свердловской области - 233, а в Воронежской области - 220.

По данным на 14 июня, коэффициент распространения COVID-19 в регионе - 0,72. И это самый низкий показатель за последнее время.

- Несмотря на послабления, которые введены со вчерашнего дня в регионе, нужно по-прежнему соблюдать меры безопасности: носить маски в общественных местах, не выходить из дома без особой необходимости. Каждому необходимо сохранять бдительность, беречь себя и своих близких, - заявил накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи заразившимся коронавирусом. Развернуто почти 5,6 тысячи коек в больницах для пациентов с COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 15 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14204 человек;

- число умерших выросло до 173 человек;

- число выздоровевших выросло до 6811 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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