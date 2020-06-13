В Нижнем Новгороде открыли граффити, посвященное героям борьбы с коронавирусом

В Нижнем Новгороде стало на одну достопримечательность больше – на улице Советской было открыто граффити площадью 175 квадратных метров, посвященное героя борьбы коронавирусом. Этот арт-объект можно считать уникальным в своем роде. В отличие от граффити в других городах, оно не концентрируется только на медиках, а затрагивает всех участников борьбы.

- Частью граффити стало вписанное в композицию картины слово «спасибо», - рассказала руководитель НРО «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина. - Это символ нашей огромной благодарности землякам за их героизм.

Грандиозный арт-объект был построен на улице Советской. ФОТО: Юлия Горшкова.

Это граффити был создано недалеко от здания железнодорожного вокзала в рамках федеральной акции «Фестиваль граффити», приуроченной к Дню России. Организаторами этого проекта выступило министерство культуры Нижегородской области и НРО Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы».

В церемонии открытия приняли участие волонтеры и сотрудники полиции. ФОТО: Юлия Горшкова.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Соломон Апоян, а также волонтеры, представители полиции и МЧС. В конце церемонии на граффити были нанесены хештеги «Мы – Россия» и «Мы вместе».

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