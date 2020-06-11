2020-06-11T14:16:17+03:00
Общество

Снятие карантина из-за коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре: когда откроется и кто сможет посещать

Стало известно, на каких условиях открылась после карантина православная святыня
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Снятие карантина из-за коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре: когда откроется и кто сможет посещатьСнятие карантина из-за коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре: когда откроется и кто сможет посещатьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отличная новость для всех православных верующих – с 10 июня снят карантин с Серафимо-Дивеевсого монастыря, введенный в связи с пандемией коронавируса. Первые ограничения в обители были введены еще в середине апреля – тогда въезд на территорию села был разрешен только жителям, имеющим постоянную или временную регистрацию на территории села, а также владеющим там собственностью.

Однако эти меры не помогли – уже 25 апреля в Серафимо-Дивеевском монастыре был введен карантин, объявленный в связи со вспышкой коронавируса на территории обители. За один день опасная инфекция была обнаружена сразу у 48 монахинь. В дальнейшем заболевание продолжило распространяться. В последнее время число заболеваний пошло на спад, поэтому было принято решение о снятии ограничений.

- По результатам проверенного анализа эпидемиологической ситуации в Серафимо-Дивеевском монастыре региональным управлением Роспотребнадзора принято решение об отмене карантина в обители с 10 июня, - сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. - Монастырю рекомендовано соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Пока обитель открыта только для местных прихожан, поэтому глава региона призвал нижегородцев воздержаться от поездок к святыне. При этом в самом селе Дивеево карантин сохраняется. Пока речь о снятии ограничений там не идет.

КСТАТИ

По данным на 11 июня 2020 года, карантин в Нижегородской области сохраняется в четырех населенных пунктах: Дивееве, Павлове, Кулебаках и Выксе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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