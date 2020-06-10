2020-06-10T20:38:07+03:00
Общество

С Дивеевского монастыря снимают карантин, введенный из-за коронавируса

При этом само село Дивеево остается под карантином
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Хорошая новость для всех православных нижегородцев – с Дивеевского монастыря снимается карантин. Об этом сообщается на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Instagram.

- Можете прокомментировать, как так получается: с монастыря в Дивеево снимается карантин, а с самого села - нет? Поймите, практически половина дивеевцев работает в городе Саров, а из-за карантина они не могут выполнять свои обязанности, - обратился к губернатору местный житель Михаил Бурцев . - Может, стоит оставить ограничение на посещение села, как это было 15-25 апреля, а не карантин? Болеющих у нас, судя по СМИ, ноль.

- Именно благодаря карантину и есть ноль, - пояснил Глеб Никитин. - Откроем село - поедут паломники, и опять будет взрыв.

Между тем, в Нижегородской митрополии РПЦ данную информацию пока никак не прокомментировали.

Напомним, одна из главных православных святынь Серафимо-Дивеевский монастырь был закрыт на карантин с 25 апреля 2020 года. Это было связано с массовым заражением коронавирусом на территории монастыря. Как сообщалось, причиной стало посещение монастыря паломниками из других регионов. В последнее время в уровне заболеваемости коронавирусом в Дивеевском районе наметилась положительная тенденция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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