Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает увеличиваться - в настоящий момент регион занимает 11 место в стране по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения.

Более 5,2 тысяч пациентов пациентов с COVID-19 находятся в Нижнем Новгороде. Еще 5 521 зараженный зафиксирован на территории районов и городских округов. В лидерах по-прежнему остаются те территории, в районных центрах которых продолжает действовать карантин. Так, в Павловском районе вирус подтвердился у 751 жителя, еще 412 человек болеют в Дивеевском районе, 391 случай зарегистрирован в Кулебакском районе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 1 июня:

Ардатовский – 124 случая

Арзамас – 142 случая

Арзамасский – 43 случая

Балахнинский – 154 случая

Богородский – 340 случаев

Большеболдинский район – 24 случая

Большемурашкинский – 5 случаев

Бор – 362 случая

Бутурлинский – 22 случая

Вадский – 9 случаев

Варнавинский район – 10 случаев

Вачский – 54 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 13 случаев

Володарский – 84 случая

Воротынский – 17 случаев

Воскресенский – 48 случаев

Выксунский – 110 случаев

Гагинский – 20 случаев

Городецкий – 128 случаев

Д.Константиновский – 58 случаев

Дзержинск – 307 случаев

Дивеевский – 412 случаев

Княгининский - 7 случаев

Ковернинский – 17 случаев

Краснобаковский – 13 случаев

Краснооктябрьский – 152 случая

Кстовский – 333 случая

Кулебакский – 391 случай

Лукояновский – 56 случаев

Лысковский – 77 случаев

Навашинский – 148 случаев

Павловский – 751 случай

Первомайский – 12 случаев

Перевозский – 23 случая

Пильнинский – 68 случаев

Починковский – 182 случая

Семеновский – 254 случая

Сергачский – 181 случай

Сеченовский – 54 случая

Сокольский – 14 случаев

Сосновский – 100 случаев

Спасский – 37 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 14 случаев

Уренский – 28 случаев

Чкаловский – 20 случаев

Шарангский – 11 случаев

Шатковский – 87 случаев

Шахунский – 85 случаев

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 5 521 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе перешагнуло отметку в 11 тысяч человек - за последние сутки стало известно еще о 319 случаях. При этом 4 473 нижегородца уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 122 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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