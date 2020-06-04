Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 4 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области продолжает увеличиваться - в настоящий момент регион занимает 11 место в стране по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения.
Более 5,2 тысяч пациентов пациентов с COVID-19 находятся в Нижнем Новгороде. Еще 5 521 зараженный зафиксирован на территории районов и городских округов. В лидерах по-прежнему остаются те территории, в районных центрах которых продолжает действовать карантин. Так, в Павловском районе вирус подтвердился у 751 жителя, еще 412 человек болеют в Дивеевском районе, 391 случай зарегистрирован в Кулебакском районе.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил главам тех муниципалитетов, где ежедневный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом за последние недели не снижается, проанализировать ситуацию на районных оперативных штабах и выработать решения для ее стабилизации.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 1 июня:
Ардатовский – 124 случая
Арзамас – 142 случая
Арзамасский – 43 случая
Балахнинский – 154 случая
Богородский – 340 случаев
Большеболдинский район – 24 случая
Большемурашкинский – 5 случаев
Бор – 362 случая
Бутурлинский – 22 случая
Вадский – 9 случаев
Варнавинский район – 10 случаев
Вачский – 54 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 13 случаев
Володарский – 84 случая
Воротынский – 17 случаев
Воскресенский – 48 случаев
Выксунский – 110 случаев
Гагинский – 20 случаев
Городецкий – 128 случаев
Д.Константиновский – 58 случаев
Дзержинск – 307 случаев
Дивеевский – 412 случаев
Княгининский - 7 случаев
Ковернинский – 17 случаев
Краснобаковский – 13 случаев
Краснооктябрьский – 152 случая
Кстовский – 333 случая
Кулебакский – 391 случай
Лукояновский – 56 случаев
Лысковский – 77 случаев
Навашинский – 148 случаев
Павловский – 751 случай
Первомайский – 12 случаев
Перевозский – 23 случая
Пильнинский – 68 случаев
Починковский – 182 случая
Семеновский – 254 случая
Сергачский – 181 случай
Сеченовский – 54 случая
Сокольский – 14 случаев
Сосновский – 100 случаев
Спасский – 37 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 14 случаев
Уренский – 28 случаев
Чкаловский – 20 случаев
Шарангский – 11 случаев
Шатковский – 87 случаев
Шахунский – 85 случаев
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 5 521 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе перешагнуло отметку в 11 тысяч человек - за последние сутки стало известно еще о 319 случаях. При этом 4 473 нижегородца уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 122 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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