Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года выросло до 122 человек

С каждым днем количество умерших от коронавируса нижегородцев становится только больше. И минувшие сутки не исключение. По данным портала стопкоронавирус.рф, с таким диагнозом скончались еще шесть пациентов нижегородских клиник. В общей сложности в регионе зафиксировано 122 жертвы этого смертельно опасного заболевания.

Замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов заверил, что врачи борются за каждого пациента, работая в режиме 24/7. Однако не всегда удается вытащить больного буквально с того света.

- Берегите себя, соблюдайте меры безопасности. Не собирайтесь в компании! Не несите инфекцию в семьи. Помогите медикам, - призвал чиновник.

«Комсомолка» рассказывала, что за последние сутки Нижегородская область вновь поднялась на четвертую строчку рейтинга субъектов РФ по числу новых заболевших COVID-19. Диагноз подтвердился у 319 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 4 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11169 человек;

- число умерших выросло до 122 человек;

- число выздоровевших выросло до 4473 человек.

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