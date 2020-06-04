Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года: Выявлено 319 новых случаев заражения

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде перевалило за 11 тысяч человек. По данным на 3 июня, диагноз подтвердился еще у 319 нижегородцев.

Отметим, что за последние сутки Нижегородская область вновь поднялась на четвертую строчку рейтинга субъектов РФ по числу новых заболевших COVID-19. В топ-3 вошли Москва (1998 зараженных), Московская область (767) и Санкт-Петербург (375).

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сегодня 19 медучреждений Нижнего Новгорода и 14 в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали, в том числе в Кстове, Кулебаках, Дзержинске, Богородске и Павлове.

- Это те районы, где до сих пор сохраняются очаги заболеваемости, - уточнил чиновник.

Ранее глава региона пояснил, что число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией влияет сразу несколько факторов. В частности, увеличение объемов тестирования, наступление дачного сезона и рост социальной активности в целом.

- Однако залогом стабилизации ситуации остается соблюдение режима повышенной готовности, - добавил Глеб Никитин.

Сообщалось, что для нижегородцев с бессимптомным коронавирусом подготовят дополнительные койки в больницах. Они необходимы для контроля течения болезни у определенных граждан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 4 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11169 человек;

- число умерших выросло до 122 человек;

- число выздоровевших выросло до 4473 человек.

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