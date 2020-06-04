2020-06-04T12:02:02+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года выросло до 4473 человек

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 184 нижегородца
Анастасия НАЗАРОВА
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От коронавирусной инфекции вылечились 4473 нижегородца (это 40% от общего количества зараженных в Нижегородской области). Накануне выписались еще 184 пациента, сообщили в пресс-службе правительства региона.

У 4,2 тысячи заболевших COVID-19 болезнь протекает без симптомов или без осложнений, поэтому они лечатся на дому. А в больницах с коронавирусом пребывают сейчас почти 2,4 тысячи нижегородцев. Под наблюдением медиков в общей сложности находятся более 5,2 тысячи человек.

- Сегодня 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали, в том числе в Кстове, Кулебаках, Дзержинске, Богородске и Павлове. Это те районы, где до сих пор сохраняются очаги заболеваемости. Наличие медицинской базы позволяет нам более оперативно госпитализировать пациентов с коронавирусом, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом чиновник отметил, что огромную роль играет скорость оказания помощи на начальной стадии заболевания COVID-19. Особенно это касается пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 4 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 11169 человек;

- число умерших выросло до 122 человек;

- число выздоровевших выросло до 4473 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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