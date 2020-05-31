Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 31 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 31 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились уже 9 834 человека - за последние сутки подтвердился еще 301 случай.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из общего числа зараженных 4 942 человека проживают на территории районов Нижегородской области. При этом число лидеров по данному показателю остается неизменным. Самым опасным по-прежнему считается Павловский район, где COVID-19 зафиксирован у 711 человек. На втором месте в антирейтинге располагается Дивеевский район - там болеют 411 жителей. Далее идут Кулебакский, Богородский и Кстовский районы, а также Бор и Дзержинск.
При этом, как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 3 695 жителей региона с начала пандемии уже полностью выздоровели. Но соблюдать режим самоизоляции все еще нужно.
- Я по-прежнему призываю жителей области быть бдительными, соблюдать все требования эпидемиологической безопасности при нахождении в транспорте, магазинах и других общественных местах и по возможности сократить до минимума выход из дома. А людям из группы риска: гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, - необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, - отметил губернатор.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 мая:
Ардатовский – 119 случаев
Арзамас – 119 случаев
Арзамасский – 30 случаев
Балахнинский – 126 случаев
Богородский – 308 случаев
Большеболдинский район – 24 случая
Большемурашкинский – 4 случая
Борский – 309 случаев
Бутурлинский – 18 случаев
Вадский – 5 случаев
Варнавинский район – 7 случаев
Вачский – 53 случая
Ветлужский – 2 случая
Вознесенский – 9 случаев
Володарский – 72 случая
Воротынский – 14 случаев
Воскресенский – 45 случаев
Выксунский – 93 случая
Гагинский – 18 случаев
Городецкий – 112 случаев
Д.Константиновский – 47 случаев
Дзержинск – 244 случая
Дивеевский – 411 случаев
Княгининский - 1 случай
Ковернинский – 6 случаев
Краснобаковский – 11 случаев
Краснооктябрьский – 143 случая
Кстовский – 268 случаев
Кулебакский – 364 случая
Лукояновский – 49 случаев
Лысковский – 43 случая
Навашинский – 116 случаев
Павловский – 711 случаев
Первомайский – 12 случаев
Перевозский – 13 случаев
Пильнинский – 59 случаев
Починковский – 180 случаев
Семеновский – 201 случай
Сергачский – 138 случаев
Сеченовский – 50 случаев
Сокольский – 11 случаев
Сосновский – 83 случая
Спасский – 30 случаев
Тонкинский – 2 случая
Тоншаевский – 14 случаев
Уренский – 23 случая
Чкаловский – 19 случаев
Шарангский – 11 случаев
Шатковский – 76 случаев
Шахунский – 76 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 4 892 случая
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 834 человек - за последние сутки стало известно еще о 301 случае. При этом 3 695 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 98 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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