Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 31 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 31 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились уже 9 834 человека - за последние сутки подтвердился еще 301 случай.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из общего числа зараженных 4 942 человека проживают на территории районов Нижегородской области. При этом число лидеров по данному показателю остается неизменным. Самым опасным по-прежнему считается Павловский район, где COVID-19 зафиксирован у 711 человек. На втором месте в антирейтинге располагается Дивеевский район - там болеют 411 жителей. Далее идут Кулебакский, Богородский и Кстовский районы, а также Бор и Дзержинск.

При этом, как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 3 695 жителей региона с начала пандемии уже полностью выздоровели. Но соблюдать режим самоизоляции все еще нужно.

- Я по-прежнему призываю жителей области быть бдительными, соблюдать все требования эпидемиологической безопасности при нахождении в транспорте, магазинах и других общественных местах и по возможности сократить до минимума выход из дома. А людям из группы риска: гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, - необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, - отметил губернатор.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 28 мая:

Ардатовский – 119 случаев

Арзамас – 119 случаев

Арзамасский – 30 случаев

Балахнинский – 126 случаев

Богородский – 308 случаев

Большеболдинский район – 24 случая

Большемурашкинский – 4 случая

Борский – 309 случаев

Бутурлинский – 18 случаев

Вадский – 5 случаев

Варнавинский район – 7 случаев

Вачский – 53 случая

Ветлужский – 2 случая

Вознесенский – 9 случаев

Володарский – 72 случая

Воротынский – 14 случаев

Воскресенский – 45 случаев

Выксунский – 93 случая

Гагинский – 18 случаев

Городецкий – 112 случаев

Д.Константиновский – 47 случаев

Дзержинск – 244 случая

Дивеевский – 411 случаев

Княгининский - 1 случай

Ковернинский – 6 случаев

Краснобаковский – 11 случаев

Краснооктябрьский – 143 случая

Кстовский – 268 случаев

Кулебакский – 364 случая

Лукояновский – 49 случаев

Лысковский – 43 случая

Навашинский – 116 случаев

Павловский – 711 случаев

Первомайский – 12 случаев

Перевозский – 13 случаев

Пильнинский – 59 случаев

Починковский – 180 случаев

Семеновский – 201 случай

Сергачский – 138 случаев

Сеченовский – 50 случаев

Сокольский – 11 случаев

Сосновский – 83 случая

Спасский – 30 случаев

Тонкинский – 2 случая

Тоншаевский – 14 случаев

Уренский – 23 случая

Чкаловский – 19 случаев

Шарангский – 11 случаев

Шатковский – 76 случаев

Шахунский – 76 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 4 892 случая

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 9 834 человек - за последние сутки стало известно еще о 301 случае. При этом 3 695 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 98 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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