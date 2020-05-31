2020-05-31T11:16:00+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 31 мая 2020 года выросло до 3 695 человек

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 25 нижегородцев
Юлия ИСАЕВА
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По данным на 31 мая 2020 года, число жителей Нижегородской области, которые полностью вылечились от коронавируса и выписались из больниц, увеличилось до 3 695 человек. Как сообщает пресс-служба облправительства, это 37,6% от общего количества зараженных в регионе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в настоящий момент большинство активных пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении – у них болезнь протекает в легкой форме или вообще бессимптомно.

- Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, - добавил глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 2,2 тысячи жителей Нижегородской области с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся в больницах. За последние сутки в регионе был зафиксирован еще 301 случай заражения. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 9 834 человека, 98 из которых скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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